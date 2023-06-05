Китай копает колодец глубиной 10 000 метров, и у него есть на то веские причины

Недра земной коры всегда были загадкой, которая привлекала внимание геологов и ученых, и Китай является страной, которая лидирует в этом исследовании в последние годы.

На прошлой неделе стало известно, что КНР завершила строительство морской буровой установки грузоподъемностью 12 000 тонн для разработки геологических запасов природного газа.

Теперь страна приступила к еще более сложной миссии: пробурить скважину глубиной 10 000 метров в земной коре.

Эта скважина станет самой глубокой скважиной, когда-либо пробуренной в Китае, и будет расположена в богатом нефтью Таримском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Колодец будет очень узким, но проникнет более чем в 10 континентальных пластов и достигнет меловой системы в земной коре, которая содержит породы возрастом более 145 миллионов лет, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Это будет сделано с помощью сверхтяжелого оборудования весом не менее 2000 тонн, включая высокотехнологичные буровые долота и трубы и по мнению некоторых экспертов, копать эти слои горных пород очень сложно.

В настоящее время самой глубокой рукотворной скважиной на Земле остается российская Кольская сверхглубокая скважина, которую Советский Союз начал в 1970 году и за 20 лет бурения достиг глубины 12 262 метра.