В Индии обрушился фрагмент строящегося моста

Кадры показывающие аварийное погружение конструкции моста в Ганг стали вирусными в Сети.

На них видно обрушение 3,6-километровой конструкции в провинции Бихар.

Сообщается, что после аварии пропал один человек.

Это уже второй случай обрушения на площадке с начала строительства моста, который должны были завершить до конца года.

Инфраструктурные аварии — обычное дело в Индии, особенно на мостах.

В октябре 2022 года в результате обрушения подвесного моста в штате Гуджарат погибло более 130 человек.

В 2016 году в результате разрыва пешеходного моста над оживленной улицей в городе Калькутта погибли 26 человек.