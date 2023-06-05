Актёр из сериала «След» Андрей Торхов умер в возрасте 67 лет

«Каждая роль Андрея Николаевича — это ярчайший многогранный образ: Хлопуша в “Капитанской дочке”, Афоня в “Яре”, Инспектор Эган в “Убийстве по ошибке” и другие», — говорится в заявлении Рязанского государственного областного театра юного зрителя.

О причинах смерти российского актёра не сообщается.

Отмечается, что по желанию Андрея Торхова гражданской панихиды не будет, однако День памяти актёра состоится в следующую субботу, 17 июня, в 12:00 в Рязанском ТЮЗе.