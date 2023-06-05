ВОЗ хочет запустить глобальную медицинскую карту по европейской модели

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписали эту историческую инициативу «по укреплению глобальной безопасности в области здравоохранения» в Женеве.

«Пандемия Covid-19 показала важность цифровых медицинских решений для облегчения доступа к медицинским услугам», — сообщил Тедрос Адханом Гебрейесус во время церемонии подписания.

Он пояснил, что европейский пропуск превратится в «глобальное общественное благо».

Эта будущая глобальная цифровая система сертификации должна, согласно пресс-релизу ВОЗ и Европейской комиссии, «помочь облегчить мобильность и защитить граждан во всем мире от текущих и будущих угроз здоровью, включая пандемии».

Это первый структурный элемент глобальной сети цифровой сертификации здоровья ВОЗ, которая должна разработать «широкий спектр цифровых продуктов для улучшения здоровья всех», таких как цифровые международные записи о прививках.