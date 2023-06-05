Минсельхозпрод рассказал, в каких странах Беларусь закупает овощи: огурцы из России, свекла из Узбекистана

Как оказалось, в зимне-весенний период в республике не хватает огурцов, поэтому их привозят из России, а также Узбекистана, Ирана и Турции.

Помидоры Беларусь закупает в России, Азербайджане, Туркменистане и Турции, свеклу – в России, Казахстане и Узбекистане.

Капусту в страну привозят из Казахстана, Узбекистана, России, Ирана, а картофель – из Египта, Азербайджана и России.

В Минсельхозпроде пообещали, что для насыщения белорусского рынка местными огурцами и помидорами их производство в ноябре-апреле будет увеличено.