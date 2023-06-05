Грациани: после падения Байдена возникли сомнения в его способности управлять страной

В интервью РИА Новости эксперт рассказал, что недавнее падение американского президента в Колорадо заставляет серьезно задуматься об этом.

Грациани отметил, что этот инцидент стал поводом поразмыслить о состоянии здоровья американского президента.

Он признал, что вопрос достаточно деликатный в политическом и этическом смысле, но Байден планирует баллотироваться на второй срок, к концу которого ему будет уже 86 лет.

Грациани призвал задуматься, могут ли Соединенные Штаты позволить себе такого пожилого президента в настолько сложные времена.