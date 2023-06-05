Чтобы плесень не росла в цветочном вазоне, добавьте этот компонент в грунт

Проще всего убрать зараженную землю из горшка и полностью заменить ее новой. Но не всегда для этого есть возможность.

Пробуем другой вариант. Делаем дренажный слой на основе керамзита, древесного угля.

Верхний слой земли, на котором была плесень, убираем. Оставшуюся землю рыхлим хорошенько. Поверх насыпаем слой песка. Там грибок почти никогда не заводится.

Но если проблема существует давно, то грибок успел проникнуть глубоко в землю, тогда нужно принять более жесткие меры по его устранению.

В этом случае нужно землю выбрасывать, а корешки растения обработать Фитоспорином или марганцовкой - делаем слабый раствор.

Принимаем профилактические меры, не делаем обильных поливов, чтобы получался застой воды. При этом поливы должны быть регулярными, без долгих простоев.

Если вы долго не давали растению воды, потом вдруг решили его обрадовать и налили больше, чем нужно, то вода будет застаиваться, а это риск появления плесени.