Минюст США: агент разведки СССР и России Ханссен умер в тюрьме в 79 лет

Вечером 5 июня пресс-служба Министерства юстиции США сообщила, что в возрасте 79 лет умер Роберт Ханссен, отбывавший пожизненное заключение в американской тюрьме Флоренс штата Колорадо. Сообщается, что Ханссен скончался, находясь в бессознательном состоянии.

Известно, что Роберт Ханссен был разведчиком Советского Союза и России, также являясь высокопоставленным сотрудником американского Федерального бюро расследований. Хассен передавал России данные о двойных агентах и сведения в сфере электронной разведки. Российского шпиона арестовали в 2001 году, с 2002 года он сидел в тюрьме.