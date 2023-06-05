Ученые Сиднейского технологического университета назвали комнатные растения, защищающие от рака

Они обнаружили, что такие растения способны на 97% очистить воздух в помещении от паров бензола и бензина всего за 8 часов.
Именно эти вещества являются основным источником токсичных соединений в городских домах и зданиях.
Вдыхание паров бензина приводит к развитию онкологических заболеваний, астмы, к раздражению легких и головным болям.
Среди растений, которые могут очистить воздух от ядовитых веществ, ученые назвали эпипремнум золотистый, сингониум ножколистный и хлорофитум хохлатый.
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