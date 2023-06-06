Илон Маск предупредил власти Китая об опасности искусственного интеллекта для суверенитета страны

00:01 2023-06-06

Во время своего визита в Китай американский миллиардер Илон Маск обсудил с местными властями развитие искусственного интеллекта.

Об этом он рассказал в ходе встречи с Робертом Кеннеди-младшим, кандидатом на пост президента США.

Маск отметил, что в Китае у него были весьма продуктивные дискуссии о рисках, связанных с искусственным интеллектом.

Миллиардер утверждает, что Китай намерен ввести регулирование в данной сфере для контроля развития ИИ.

Илон Маск также предупредил власти КНР, что слишком мощный суперинтеллект будет опасен для суверенитета страны. 

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