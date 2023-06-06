Компания Apple презентовала очки дополненной реальности Vision Pro за $3499

Руководитель корпорации Apple Тим Кук представил новый продукт компании с названием Vision Pro, который представляет собой очки дополненной реальности. По словам бизнесмена, Vision Pro позволит смешивать виртуальную реальность с действительностью, став принципиально новым типом компьютеров, имеющим возможность синхронизации с любой техникой от Apple.

Известно, что стоимость Vision Pro на старте продаж составит 3499 долларов, а выход данного устройства на мировые рынки ожидается в начале 2024 года.