Модель Эдуард Кривенко собирается судиться за наследство Вячеслава Зайцева

Кривенко принес на съемки программы «Малахов» папку, в которой, как он утверждает, находится завещание модельера Зайцева. Он пообещал продемонстрировать документы в зале суда либо показать их адвокату. Но ведущему Андрею Малахову он тоже разрешил посмотреть бумаги.
Модель утверждает, что много лет оказывал кутюрье помощь, в том числе в непростые моменты, когда родственников рядом не было. Он заявил, что сын и внучка не проявляли никакой заботы о Зайцеве.
По словам Малахова, в завещании упоминается квартира в Париже. Кривенко сказал, что она находится рядом с Эйфелевой башней, а сам Зайцев очень любил французскую столицу.
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