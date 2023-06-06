Apple продемонстрировала первые очки виртуальной реальности за 3,5 тыс. долларов

Представил инновацию Тим Кук, руководитель всемирно известной компании. Это очки смешанной реальности, которые могут соединять виртуальную и существующую реальности.
Это уникальное творение, в основу которого которого принципиально новое компьютерное оснащение с возможностью синхронизации с любой техникой производства компании Apple.
В продажу очки поступят в начале следующего года, заявленная стоимость на старте - 3499 долларов.
Революционное устройство способно создавать объемные изображения, накладывая их на реальную действительность.
С помощью уникальной гарнитуры можно смотреть фильмы в формате 3D, производить запуск приложений, работать в браузере, совершать видеозвонки через через FaceTime с использованием собственного цифрового 3D-аватара и играть в видеоигры.
Задействуя Vision Pro, пользователи смогут моделировать виртуальные экраны любого размера и выводить их в любые плоскости. Управлять очками можно жестами, голосом, глазами.
Владелец гарнитуры может подключаться к компьютеру Мас и вывести с него на устройство изображение с помощью взгляда.
Очки оборудованы дисплеями, работающими на основе технологии microLED, каждый может отображать до 23 млн пикселей.
Высокая производительность обеспечивается уже известными фирменными чипами Apple M2 и новым чипом R1. Работать Vision Pro будет на операционной системе visionOS.
Очки могут использоваться в автономном режиме в течение двух часов и подзаряжаться от внешнего аккумулятора или подключаться к электрической сети.
Для защиты устройства используется инновационная биометрическая система аутентификации Optic ID, сканирующая радужную оболочку глаз.
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