Лукашенко пообещал губернатору Алиханову не захватывать Калининградскую область

По словам белорусского президента, во время существования СССР именно Минск "отвечал" за Калининградскую область.
С тех времен у Беларуси с этой частью России сложилась тесная связь, как экономическая, так и родственная. У людей есть взаимные родственники с обеих сторон.
Александр Лукашенко в шутливой форме добавил:
Боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область.
Так, во избежание недопонимания, белорусский президент объяснил, почему привык называть указанный регион своим.