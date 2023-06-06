Лукашенко пообещал губернатору Алиханову не захватывать Калининградскую область

По словам белорусского президента, во время существования СССР именно Минск "отвечал" за Калининградскую область.

С тех времен у Беларуси с этой частью России сложилась тесная связь, как экономическая, так и родственная. У людей есть взаимные родственники с обеих сторон.

Александр Лукашенко в шутливой форме добавил:

Боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область.

Так, во избежание недопонимания, белорусский президент объяснил, почему привык называть указанный регион своим.