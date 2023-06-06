Наталья Оскар с перекаченными губами стала Миссис Россия 2023

Накануне вечером в РФ выбрали самую красивую женщину, которая уже состоит в браке.

За победу боролись 82 участницы из разных регионов.

Наталья Оскар, прибывшая с Дальнего Востока взяла главный титул.

Женщина может теперь принимать участие в любом конкурсе красоты в мире и жить на Бали в шикарной гостинице.

Обладательница короны конкурса - преподаватель английского языка и мама маленькой дочери. Наталья увлекается написанием авторских песен и путешествиями.

Все хорошо, но у многих есть вопросы к внешности "главной героини".