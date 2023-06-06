Блогер из Молодечно обманул своих подписчиков на 17 000 BYN

По данным следствия, молодой человек рассказывал своей аудитории о «красивой жизни», а также убеждал своих подписчиков, что сможет помочь им без особых вложений обогатиться на ставках в течение нескольких дней.

Так, 13 человек, почти каждый из которых иностранец, поверили фигуранту, который официально нигде не работал, жил вместе с родителями и за их счет, переведя на его счёт 17 000 BYN, однако обещанного богатства доверчивые подписчики так и не дождались.

В СК уточнили, что блогер забирал себе все деньги потерпевших и тратил на дорогую одежду и аксессуары, чтобы и в дальнейшем рассказывать своим подписчикам о «красивой жизни» и заработке.

Сотрудники милиции задержали мошенника. Теперь жителю Молодечно грозит уголовная ответственность.