Избавиться от проволочника без химии: какие лайфхаки от опытных земледельцев помогут это сделать

Проволочник - серьезная напасть для всех дачников и хозяев участков. Как избавиться от вредителя, если химию из магазина применять не хочется?

В идеале начинать борьбу с ним надо с осени, тщательно перекопав грунт: оказавшись на поверхности, личинки и куколки морозов точно не переживут. В процессе культивации полезно внести аммиачные удобрения: сульфат аммония и селитру. Раз в два-три года необходимо известковать грунт.

А еще - с ранней весны и до самой поздней осени раскладывать на грядках приманки. Для этого в специально выкопанные ямки положить пучки сена, соломы, подвяленной травы. Полить и прикрыть доской. Через два-три дня вредитель соберется там "попировать", и тут-то собрать личинки и уничтожить.

Еще один вариант приманки - картофельные ломтики. Клубень надо разрезать на несколько частей, наколоть на штырьки и прикопать в грядках. Через пару дней достать приманки, где соберутся личинки, и уничтожить (например, опустить в кипяток).

Можно приготовить ловушку с помощью гущи кваса на ржаном хлебе или даже размоченными кусками хлеба. Для этого положить размоченный хлеб или жмых кваса в чулок, закопать на зараженном участке, оставив хвостик конструкции снаружи. Через пару дней чулок можно доставать и уничтожать проволочника.

Хорошо приманивают его зерна овса или ячменя. Их надо посеять кучками и, когда зерновые подрастут до 70-80 см, можно смело выкапывать: на корнях уже будет сидеть вредитель, которого надо уничтожить.