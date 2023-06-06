Чего не хватает капусте: как по внешнему виду культуры понять, в чем она нуждается

Как определить, каких именно элементов не хватает рассаде капусты? Об этом нередко "говорит" внешний вид растения. Например, при нехватке азота рост рассады замедляется, листья будущей капусты приобретают оранжевый и красный вид. Листья небольшие, при этом нижние могут опадать.

При калийном голодании листья капусты становятся морщинистыми, закручиваются, буреют и желтеют. Если не хватает фосфора, у рассады становятся синими прожилки листьев, а сами они остаются темно-зелеными.

Когда рассаде капусты недостает кальция, у нее отмирают верхушечные почки и крупные участки листьев. Молодые листья мелкие, и между ярко-зелеными жилками у них разрастаются светлые полоски, переходящие в некроз ткани.

Случается, что не хватает сразу нескольких элементов. Скажем. если мало фосфора и калия, тогда растение плохо растет, стебель и черешки приобретают фиолетовый цвет.

Если не хватает азота с фосфором - листья становятся светло-зелеными и жесткими, растут под острым углом к побегу. При дефиците азота, фосфора и калия сеянцы затормаживают рост.