Чтобы птицы не склевали урожай: как защитить огород от пернатых

Как бороться с птицами, которые не прочь полакомиться урожаем? Опытные эксперты советуют установить с торцов грядок колышки, натянуть между ними шпагат. И развесить на нем разноцветные полоски от елочного дождика.

При малейшем дуновении ветра ленточки дождика будут шевелиться и сверкать. Птицы даже если и залетят, сесть на грядку не решатся.

По наблюдениям опытных дачников, птицы также опасаются белого цвета. Потому между вбитыми колышками можно натянуть белый шпагат - в несколько рядов. Пернатые такой барьер не перелетят.

Еще вариант - поставить возле грядок, кустов смородины и так далее мягкие игрушки: зайчиков, собачек, мишек. По наблюдениям владельцев участков, практикующих такой метод, плюшевые "сторожа" отлично справляются со своей миссией, и птицы на грядки не садятся.

Самый дорогостоящий и он же самый надежный способ спасения урожая от пернатых - натягивание над посадками сетей или пленки.