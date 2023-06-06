Дачница со стажем дала актуальный совет: избавиться от луковой мухи поможет тертая морковь



Борются с мухой дачники как правило сильнодействующей химией, солью или нашатырем. Но есть другой способ, более безопасный, но действенный.

Пользоваться химическими средствами - крайний вариант, если вы хотите вырастить экологически чистый урожай.

От соленой воды, которой дачники проливают земл или растение, тоже лучше отказаться. Она ухудшает почву, плохо влияет на состояние растения, не дает нормально усваиваться калию и кальцию.

Без этих элементов огородные культуры нормально не развиваются. Предлагаем другое средство, совершенно безопасное, но дающее высокий эффект. Это тертая морковь.

Натираем корнеплод на крупную терку, туда вливаем воду, перемешиваем хорошенько. Теперь поливаем растения, пораженные луковой мухой. Вредитель не подлетит к посадкам на близкое расстояние: его отпугивает запах моркови.

Если вы все же предпочитаете инсектициды, выбирайте проверенные Землин или Провотокс. Провотокс предназначен для борьбы с проволочником, но хорошо помогает и при нападках луковых мух.