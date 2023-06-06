108-летняя женщина удивила своим рецептом долголетия

Ада Дэниел с 2015 года живет в доме престарелых в деревне Коднор, которая находится в графстве Дербишир. На 108-й день рождения сотрудники учреждения решили устроить почтенной постоялице сюрприз. Они опубликовали пост в соцсети и призвали британцев послать ей поздравительные открытки.

У Ады осталось мало родственников. У нее не было детей и внуков, потому мы хотели подарить ей побольше открыток, — цитирует Рамблер организатора мероприятий компании Ashmere Келли Гоучер, которая управляет домом престарелых.

Жители Британии отправили имениннице около 300 открыток и воздушные шары. Дэниел была удивлена большому количеству поздравлений от незнакомцев.

Она - дама с характером. Однажды я спросила ее о секрете долголетия, и она ответила: мол, нужно заводить собак, а не детей, — рассказала организатор мероприятий.

Именинница также добавила: чтобы прожить долгую жизнь, надо всегда чем-то заниматься. Дэниел родилась в 1915-м году в деревне Амбергейт, недалеко от своего нынешнего места жительства. В 1944-м она вышла замуж, но детей у супругов не было. По словам Гоучер, Дэниел предпочитала им собак.

По данным сайта Oldest in Britain, Дэниел - одна из самых старых жителей Великобритании. В списке долгожителей страны она занимает 65-е место.