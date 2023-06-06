Без яда и ловушек: как избавить участок от мышей и других грызунов

Не каждый дачник готов прибегнуть к радикальным мерам борьбы с грызунами, в том числе - использованием ядохимикатов. Тем не менее, вред от мышей на огороде немалый. Как быть в таком случае?

Эксперт сетевого издания "БелНовости" ученый-агроном Анастасия Коврижных предупреждает, что яды могут нанести вред грунту, растению и домашним животным.

Она советует применить такое вещество, как... корица. Дело в том, что мыши не переносят запах этой специи. Использовать при этом можно молотую пряность, посыпать ею норки и проходы. Но можно применить также и эфирное масло с запахом корицы.

Эффектный вариант - высадка культур, которые мыши не переносят на дух. В частности, такими способностями обладают полынь, багульник, пижма.

Хорошим средством от таких вредителей также является ромашка. Высокую степень эффективности, по словам специалистов, показывает кориандр.