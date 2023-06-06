Дом-волна Рода Стюарта выставлен на продажу за $49,5 миллиона

Знаменитый "дом-волна", который ранее принадлежал британскому музыканту Роду Стюарту, выставили на продажу за $49,5 миллиона, сообщает Рамблер.

Похожая на гигантскую волну вилла расположена в Малибу на берегу океана. Wave House спроектировал в пятидесятых годах прошлого столетия знаменитый американский архитектор Гарри Геснер.

Это здание по сей день считают одним из самых узнаваемых на калифорнийском побережье. В особняке площадью около 600 квадратов есть 6 спален, 8 ванных, огромная гостиная с камином, а также большая терраса с видом на океан.

Благодаря уникальному дизайну, пленительной атмосфере, дом-волна внушает благоговение и вызывает чувство расслабленности, - отмечено в описании объекта на сайте.

Род Стюарт приобрел Wave House в 1970-х, проживал там до 1987 года. Затем дом был продан руководителю компании Warner Bros. Records Мо Остину. А после смерти Остина в 2022-м его сын Майкл решил особняк продать.