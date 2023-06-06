Смерть быстрая и мучительная: почему нельзя полностью отказаться от соли

Соль называют белым ядом. В больших количествах специя на самом деле опасна для здоровья, отмечает сайт Вокруг света. Она задерживает в организме жидкость, что вызывает отеки и повышение давления.

Тем не менее, полный отказ от соли может быть для человека губительным. Дело в том, что вместе с ней в организм также поступают натрий и хлор, без которых не может вырабатывается в желудке соляная кислота. Именно ионы натрия, кальция и калия поддерживают жизнь клеток в организме. Если их убрать, человек не выживет.

Если полностью убрать из рациона соль, собственных запасов организму хватит на 10-12 дней, - уточнила кандидат медицинских наук Александра Чистякова.

Американский кардиологический колледж недавно провел эксперимент с участием 3500 пациентов с сердечной недостаточностью. Их посадили на «пресную» диету: каждый из волонтеров получал в сутки менее 2,5 грамма соли.

В итоге риск их преждевременного ухода из жизни возрос на 80 процентов, - рассказала Александра Чистякова.

По словам эксперта, ежедневная норма соли (добавленной) - два-три грамма.

Без соли человек не может жить - как и без натрия. Он умирает, причем в страшных судорогах, — подтвердил кардиолог Александр Мясников.

Специалисты уточняют, что человек ежедневно около 10 граммов соли получает из разных блюд, сам того не подозревая, потому что многие продукты богаты хлоридом натрия.