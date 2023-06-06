Надо знать одну тонкость в уходе за огурцами, и они завалят плодами

Одна из главных хитростей, отмечает автор канала "Идеальный огород" на платформе Дзен, кроется не в каких-либо дополнительных приемах либо подкормках, которые тоже нужны. А - в особенностях полива.

В частности, после пересадки рассады хочется как можно чаще ее поливать, и нередко это даёт довольно быстрые видимые результаты. При ежедневном поливе растения быстро наращивают вегетативную массу. Однако это происходит в ущерб корневой системе.

Поэтому нужно действовать по схеме. Сразу после высадки рассаду надо полить, но повторно планировать его только через 3-4 дня. И затем поливать с таким же интервалом - вплоть до момента, когда появится завязь.

С этого момента полив должен стать ежедневным. В момент роста завязи необходимо следить, чтобы грунт был всегда равномерно увлажнённым. Сохранить влагу в почве также поможет толстый слой мульчи.

Если огурцы сразу посеяны в грунт, действует аналогичное правило организации полива. После того, как появятся всходы, надо поливать 1 раз в 4 дня. В начале роста завязи необходимо поливать с такой частотой, чтобы земля всегда оставалась влажной.