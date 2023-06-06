Бирка на пакетике с чаем: для чего она на самом деле нужна

Для чего придумана бирка на пакетике с чаем? Об этом знают не все. Некоторые полагают, что для того, чтобы прочеть на ней название фирмы-производителя. Но, как пояснила Рамблеру эксперт по уборке Эля Николаева, это не так.

Функция бирки - фиксация пакета в чашке. Когда наливаем кипяток в кружку, окрашенная бумажка и ниточка нередко оказываются в воде. Чтобы этого не случилось, надо придавливать бирку дном чашки, — уточнила Николаева.

На некоторых пакетиках имеется прорезь, и у нее тоже есть практическая польза.

Прорезь создаётся, чтобы ярлычок был надёжно закреплен. Его надо завести за ручку чашки, затем вставить нитку в прорезь - до конца, — посоветовала эксперт.

Некоторые производители чая выпускают двойную бирку. Ее легко закрепить на краю кружки.