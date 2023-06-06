Беллегпром откроет стоковые магазины с дешевой одеждой

Проблема с такими точками продаж заключается в уровне рентабельности, поскольку продукция прошлого сезона продается со скидками.

Лугина напомнила, что первый такой магазин уже открылся, он почти два месяца работает в Гомеле на базе предприятия «8 Марта».

По ее словам, там продается продукция прошлых лет. В дальнейшем планируется открыть аналогичные магазины в других регионах Беларуси.

Но сначала «Беллегпром» оценит, насколько востребована такая продукция у покупателей и как ее воспринимают белорусы.