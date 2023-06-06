CREA: европейский потолок цен на российскую нефть не работает

Это данные за февраль-апрель нынешнего года. Отсюда аналитики центра делают вывод, что европейский потолок цен на российскую нефть не работает.

В CREA считают, что Европа не в состоянии оказывать реальное влияние на ситуацию, поэтому решение о введении потолка цен и оказалось провальным.

Эксперт отмечают, что Евросоюз обязался каждые два месяца пересматривать ограничения, однако не делает этого.

С момента введения европой нефтяного эмбарго и ценового потолка Россия сумела заработать на экспорте сырья по морю около 58 млрд евро.