Дачник со стажем рассказал, как сделать ловушку для мух на дачном участке

20:45 2023-06-06

Изготовление несложной ловушки много времени не займет, минуты три от силы. Но пользу вы заметите сразу. Мух станет меньше в разы.

Мухи - очень неприятные существа, постоянно докучают, раздражают своим присутствием. Ну и конечно, разносят заразу и грязь.

Избавиться от них сложно, есть специальные покупные ловушки, фумигаторы, которые надо вставлять в розетку, ароматические вещества с неприятным запахом.

Но есть один простой и эффективный способ.

Понадобится пустая пластиковая бутыль. У нее нужно обрезать верх, он-то нам и нужен. Такую воронку ставим в стеклянную банку широкой частью вверх.

В банку кладем что-то сладкое - варенье, мед, сладкие фрукты, наливаем туда воду. Оставляем ловушку в таких местах, где часто собираются мухи.

Можно сделать сколько угодно таких приманок и расставить по всей даче.

Насекомых притянет сладкий запах, они поползут в банку через воронку и попадут в воду, из которой уже не смогут выбраться.

Периодически воду с попавшими в нее мухами выливаем, заполняем ловушку заново и ждем новую порцию жертв.

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