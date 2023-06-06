Дачник со стажем рассказал, как сделать ловушку для мух на дачном участке

Мухи - очень неприятные существа, постоянно докучают, раздражают своим присутствием. Ну и конечно, разносят заразу и грязь.
Избавиться от них сложно, есть специальные покупные ловушки, фумигаторы, которые надо вставлять в розетку, ароматические вещества с неприятным запахом.
Но есть один простой и эффективный способ.
Понадобится пустая пластиковая бутыль. У нее нужно обрезать верх, он-то нам и нужен. Такую воронку ставим в стеклянную банку широкой частью вверх.
В банку кладем что-то сладкое - варенье, мед, сладкие фрукты, наливаем туда воду. Оставляем ловушку в таких местах, где часто собираются мухи.
Можно сделать сколько угодно таких приманок и расставить по всей даче.
Насекомых притянет сладкий запах, они поползут в банку через воронку и попадут в воду, из которой уже не смогут выбраться.
Периодически воду с попавшими в нее мухами выливаем, заполняем ловушку заново и ждем новую порцию жертв.
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