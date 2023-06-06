9-летняя дочь Тимати Алиса готовится к своей первой роли в кино

21:24 2023-06-06

Дочь Тимати Алиса, которой сейчас 9 лет, занимается балетом, пением и актерским мастерством.

На днях стало известно, что девочка готовится сыграть свою первую роль в кино в фильме о балеринах.

Съемки фильма начались совсем недавно. Подробности о его сюжете, а также дата выхода на экраны пока неизвестны.

Алиса – дочь Тимати и Алены Шишковой. Девочка постоянно живет с бабушкой – мамой музыканта Симоной Юнусовой.

Именно она занимается развитием ребенка, водит Алису в театральную школу, на занятия балетом, иностранным языком.

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