Врач Шуппо назвала противовирусные и антибиотики, после которых нельзя садиться за руль

22:18 2023-06-06

Научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что после некоторых противовирусных и антибиотиков нельзя садиться за руль.

По ее словам, состояние, схожее с алкогольным опьянением, могут вызывать анестетики и антиконвульсанты.

Такой же эффект дают психотропные средства, а также некоторые антибиотики, противовирусные средства, глюкокортикостероиды.

Не следует вести машину после приема статинов, антидепрессантов, антиконвульсантов и антипсихотиков. 

Врач также уточнила, что некоторые лекарства обладают способность накапливаться в центральной нервной системе.

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