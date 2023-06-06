Врач Шуппо назвала противовирусные и антибиотики, после которых нельзя садиться за руль

По ее словам, состояние, схожее с алкогольным опьянением, могут вызывать анестетики и антиконвульсанты.

Такой же эффект дают психотропные средства, а также некоторые антибиотики, противовирусные средства, глюкокортикостероиды.

Не следует вести машину после приема статинов, антидепрессантов, антиконвульсантов и антипсихотиков.

Врач также уточнила, что некоторые лекарства обладают способность накапливаться в центральной нервной системе.