Врач Шуппо назвала противовирусные и антибиотики, после которых нельзя садиться за руль

По ее словам, состояние, схожее с алкогольным опьянением, могут вызывать анестетики и антиконвульсанты.
Такой же эффект дают психотропные средства, а также некоторые антибиотики, противовирусные средства, глюкокортикостероиды.
Не следует вести машину после приема статинов, антидепрессантов, антиконвульсантов и антипсихотиков.
Врач также уточнила, что некоторые лекарства обладают способность накапливаться в центральной нервной системе.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__