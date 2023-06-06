Дачник со стажем рассказал, как бороться с земляными блохами без химии

Земляные блохи переносятся с дачной территории в жилой дом, закрепляясь на одежде или шерсти животных. И тогда они не дают покоя жильцам загородного дома.

Как победить паразитов с помощью народных средств, рассказал опытный дачник.

Пока насекомые не развелись в огромных количествах, можно обойтись без вредной сильнодействующей химии.

Соду смешиваем с содой в пропорции 1:1 и засыпаем этой смесью пространство в районе окон и дверей.

Обработайте зоны, где любят проводить время питомцы, лежанки, каждую щель, любое отверстие и все углы в доме, а также подгреб или подвал.

Второй способ поквитаться с паразитами - керосин. Делаем раствор: на 5 л теплой воды добавляем 0,05 л керосина.

Промываем этим раствором все поверхности в доме - полы, стены, шкафы.

Также можно провести обработку яблочным уксусом, берем часть уксуса и такую же часть воды, смешиваем. Раствором обрабатываем стены и пол.

Приведенные меры быстро освободят вас от земляных блох.