Медведев потребовал обучить детей мигрантов русскому языку

Главной проблемой он считает отсутствие системы, которая позволяла бы обучать детей иностранцев с учетом их знания языка.

Медведев напомнил, что по законам РФ детей мигрантов принимают в детские сады и школы на тех же основаниях, что и россиян.

При этом к ученикам не предъявляется особых требований в плане знания русского языка, что гарантирует равные возможности получения образования.

Однако иногда в классе оказываются дети, которые вообще не говорят по-русски. Они агрессивны и обособлены, а это приводит к опасным последствиям.