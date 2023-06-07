Врач Антонова опровергла главные мифы о гастрите

Считается, что причина гастрита – неправильное питание. На самом деле заболевание вызывают хеликобактерная инфекция, курение, злоупотребление алкоголем, аллергия и длительный прием антибиотиков.
Жесткая диета при лечении гастрита – это тоже миф. Ограничения в питании нужны только в период обострения, но не при хронической форме заболевания.
Многие считают, что при отсутствии боли лечить гастрит не нужно. Это заблуждение. Необходимо пройти обследование, и если будет выявлена хеликобактерная инфекция, начать ее лечение.
Вода с содой не помогает при гастрите. Если изжога появляется часто, нужно обратиться к врачу и выяснить ее причины.
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