Врач Антонова опровергла главные мифы о гастрите

Считается, что причина гастрита – неправильное питание. На самом деле заболевание вызывают хеликобактерная инфекция, курение, злоупотребление алкоголем, аллергия и длительный прием антибиотиков.

Жесткая диета при лечении гастрита – это тоже миф. Ограничения в питании нужны только в период обострения, но не при хронической форме заболевания.

Многие считают, что при отсутствии боли лечить гастрит не нужно. Это заблуждение. Необходимо пройти обследование, и если будет выявлена хеликобактерная инфекция, начать ее лечение.

Вода с содой не помогает при гастрите. Если изжога появляется часто, нужно обратиться к врачу и выяснить ее причины.