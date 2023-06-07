Бьянка пожаловалась на подрядчиков, которые обманули ее на 4 миллиона рублей

Она пояснила, что заплатила эти деньги за определенные работы, которые должны были быть выполнены в ее доме и на участке.
Бьянка уточнила, что хотела провести на участок воду и сделать там скважину. Строительство дома завершилось в 2019 году.
Но в результате певице пришлось подавать в суд и пытаться вернуть свои деньги таким способом. Ей уже удалось вернуть 375 тыс. рублей.
Бьянка также рассказала, что у нее есть претензии к Мособолгазу, но не объяснила, в чем они заключаются.
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