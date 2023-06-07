Бьянка пожаловалась на подрядчиков, которые обманули ее на 4 миллиона рублей

Она пояснила, что заплатила эти деньги за определенные работы, которые должны были быть выполнены в ее доме и на участке.

Бьянка уточнила, что хотела провести на участок воду и сделать там скважину. Строительство дома завершилось в 2019 году.

Но в результате певице пришлось подавать в суд и пытаться вернуть свои деньги таким способом. Ей уже удалось вернуть 375 тыс. рублей.

Бьянка также рассказала, что у нее есть претензии к Мособолгазу, но не объяснила, в чем они заключаются.