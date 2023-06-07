В Беларуси планируют открытие ряда стоковых магазинов, товары предложит «Беллегпром»

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром" рассказала о новых планах на пресс-конференции, посвященной Дню работников легкой промышленности.

По ее словам, концерн намерен открыть до 5 магазинов со стоковыми товарами.

Лугина сообщила, что такой опыт уже имеется, и если работа функционирующих магазинов покажет хороший результат, будут открываться новые торговые точки такого же плана.

Первый стоковый магазин открыли в Гомеле два месяца назад, "где порядка 10-12 предприятий системы концерна "Беллегпром" по самым низким ценам представили продукцию прошлых лет".

Лунгина отметила, что решение об открытии новых магазинов будет приниматься на основании реакции аудитории и степени востребованности предлагаемой продукции.

