Отдыхать в Турции теперь дороже, чем на Карибах, за неделю отпуска надо выложить до 200 тыс. рублей

Такой спрос в этом году находится примерно на одном уровне с позициями прошлого года.

По словам Мурадяна, чтобы провести неделю в Турции вдвоем, россияне должны отдать 150-200 тысяч рублей. Семья из четырех человек заплатит за отдых в среднем более 250 тысяч рублей.

Такую стоимость Артур Мурадян объясняет курсом рубля, а на спрос влияние оказывает прохладная погода в России и текущая политическая обстановка в Турции - "завершились выборы президента и появилась определенность".