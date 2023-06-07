США: не уверены в предыстории разрушения плотины

«Зачем Украине делать что-то подобное со своей территорией и своим народом, затопляя свою землю и вынуждая десятки тысяч людей покинуть свои дома? Это просто не имеет смысла», — заявил заместитель посла Роберт Вуд на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Вуд сказал, что надеется получить больше информации о очевидном нападении на плотину через несколько дней.

Очевидно, что российская сторона еще менее заинтересована в подрыве плотины, ущерб от которого причинил вред Крыму и подконтрольной РФ территории.