Ушла из жизни звезда фильма «Аты-баты, шли солдаты» актриса Валентина Гришокина

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Как сообщает Стархит, нет информации и о дате и месте похорон Гришокиной.
Всего на счету актрисы свыше 50 работ в кино и сериалах. Она была занята в таких проектах, как «Аты-баты, шли солдаты…», «Нюхач» и ряда других.
Артистка, несмотря на почтенный возраст, продолжала сниматься. Последняя картина с участием звезды вышла в свет в 2020-м году.
С начала семидесятых годов прошлого века Валентина Гришокина реализовала себя также, как актриса дубляжа.
В частности, ее голосом говорят герои фильмов «Тайна карпатского замка»,«Месть и закон», «Вождь Белое Перо» и других.
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