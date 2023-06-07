Дмитрий Маликов готовится с размахом отпраздновать знаковую дату

Нынешний год для певца Дмитрия Маликова юбилейный: артист отметит 35-летие своей творческой деятельности. Праздновать солидную дату звезда намерен с размахом: он 24 июня выступит на открытой сцене исторического Зеленого театра ВДНХ в Москве, сообщает Рrozvezd.info.
Я впервые вышел на сцену 24 июня 1988 года, - уточнил артист изданию.
Тогда исполнил две песни: "Ты моей никогда не будешь" и "Лунный сон". Это произошло во время открытия Московского Дворца молодёжи.
В честь творческого юбилея певец решил сделать уникальный концерт: продолжительный, который состоит из любимых песен разных периодов его жизни и творчества.
Дмитрий Маликов планирует заранее объявить для поклонников голосование за их любимые композиции, которые они хотели бы услышать на концерте. Артист обещает спеть даже редко исполняемые песни, если их выберут зрители.
Я готов к ним вернуться, чтобы подготовить новые концертные версии. Конечно, будут и сюрпризы, и премьеры. Жизнь не стоит на месте: мы обязательно сделаем новую песню, которую зрители концерта услышат первыми, - поделился планами Маликов.
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