У 92-летнего Ивана Краско новая любовь: избраннице всего 28 лет

Возле 92-летнего Ивана Краско после его выхода из больницы заметили белокурую красотку. Как уточнили журналисты, девушку зовут Дарья Пашкова, ей 28 лет. С легендой сцены она знакома 6 лет: тогда он был женат на Наталье, однако при этом пригласил Дарью с ее мамой в театр, они раза два встретились.

После развода Краско Пашкова стала ему помогать: сначала просто приходила в его квартиру, где звезда живет с двумя сыновьями, потом начала оставаться на ночь.

Как-то захожу к папе, а на кровати спит он с помощницей. Не думаю, что концертному директору нужны такие тесные отношения с артистами, - рассказал сын.

Краско-старший отнекивается от романа, утверждая, что ему просто интересно с Дарьей. Он называет девушку «мое солнышко» и прогуливается с ней по Петербургу.

Избранница актера призналась, что всего пару раз оставалась с ночевкой:

Он засыпает, а я беру одеяло, ложусь рядом. Замуж за Ивана Ивановича я не хочу, но нуждаюсь в нем. Расстаемся всего на три дня, и я уже скучаю.

Экс- директор Краско Вячеслав Смородинов уверен, что девушка хочет втереться в доверие к артисту, чтобы завладеть его имуществом. Этой версии придерживается также бывшая жена звезды Наталья Вяль.

В шоу «За гранью» телеканала НТВ она попросила бывшего мужа переписать все на сыновей, и только потом строить личную жизнь.