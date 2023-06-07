Не стало исполнительницы хита «Девушка из Ипанемы» певицы Аструд Жилберту

Бразильская певица Аструд Жилберту умерла в возрасте 83 лет, сообщает 5-tv.ru.

Она была очень важной частью бразильской музыки и многие жизни изменила своей энергией, - написал коллега звезды, музыкант Пол Риччи в соцсети.

Смерть Жилберту также подтвердил ее сын Марсело. Причину ухода из жизни исполнительницы он не уточнил.

Жилберту обрела популярность благодаря песне «Девушка из Ипанемы» бразильского певца Антониу Карлоса Жобима. Продюсеры мечтали, чтобы написанная на португальском композиция стала популярной в Америке, и Жилберту была единственной певицей, сумевшей исполнить ее на английском языке.

В 1964-м песня стала суперхитом, вошла в ТОП-5 музыкальных чартов США и ТОП-30 - в Британии. Жилберту получила премию "Грэмми" в номинации «Песня года», ее номинировали на лучший женский вокал.

«Девушка из Ипанемы» была единственным крупным хитом звезды. В 1984 году композиция на волне возрождения интереса к бразильской босса-нове опять попала в британский чарт.

В 2008 году Жилберту получила премию «Латинская Грэмми» за жизненные достижения.