Ида Галич призвала отменить конкурсы красоты

Блогер выложила в своем Телеграмм-канале снимок победительницы конкурса красоты Натальи Оскар. Ида Галич при этом отметила, что ей непонятны цели проведения таких конкурсов, сообщает Газета.ру.

Искренне не понимаю, зачем нужны такие конкурсы. Почему мы хвалим женщину или мужчину только за то, что они просто по факту выиграли генетическую лотерею, — высказалась телеведущая.

Она уточнила при этом, что имеет в виду не конкретно "миссис Россию", а все Бьюти-конкурсы.

Галич также подчеркнула, что не хочет критиковать саму Наталью Оскар. Потому призвала фанатов воздержаться от злых комментариев, пригрозив забанить их за подобные высказывания.

Блогер ранее и сама принимала участие в конкурсе «Мисс РГТЭУ»: по ее словам, она пришла туда прямо в короне, невзирая на то, что главным призом была диадема.