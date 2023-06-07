Здоровая капуста: маленькие секреты для большого урожая

Опытные дачники используют некоторые хитрости, чтобы обеспечить капусте отличное здоровье и гарантировать большой урожай. Для этого при посадке сеянцев в лунки надо засыпать в ямки перегной, 1 столовую ложку золы и 1 чайную - порошка горчицы, все перемешать с грунтом.

Такая подкормка не даст возможности завестись личинкам, от которых страдают корни растения. После этого лунки надо пролить горячей водой с марганцовкой.

Высаживать рассаду тогда, когда лунки полностью остынут. Перед посадкой сеянцы надо хорошо полить обычной водой. После посадки - мульчировать культуру и ежедневно поливать 3-4 дня подряд, потом сделать перерыв на 3-4 дня и поливать с таким же интервалом дальше.

При угрозе заморозков рассаду надо накрыть 5-литровыми бутылями из-под воды, предварительно обрезав днище. Через 2 недели полить капусту азотным удобрением (из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды). На каждое растение при этом выделить по 0,3 л.

Спустя еще 2 недели - полить суперфосфатом (для этого 2 ст. ложки вещества смешать с 10 л горячей воды, дать сутки настояться). На каждое растение вылить по 1 л состава.

Через каждые пару недель растение надо поливать коровяком. Кроме того, можно один раз полить молибденом - это улучшит завязь головок. Корни при этом - посыпать золой.

Для защиты от гусениц приготовить раствор из 2 ст. ложки горчицы, 1 ч. ложка чёрного либо красного перца, 1 ст. ложки жидкого мыла - на 10 л воды. Опрыскивать рано утром или вечером.