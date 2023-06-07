Томаты отплатят урожаем: какая старинная подкормка гарантирует огромное количество помидоров

Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" поделилась рецептом "особой" подкормки, рецепт которой ей подсказал старый фермер. В основе удобрения - молодая крапива, которая богата магнием, кальцием, медью и другими полезными элементами.

Такая подкормка обеспечивает томатам отличный рост и развитие, укрепляет их иммунитет, повышает урожайность и продлевает сроки плодоношения.

Для ее приготовления надо бочку на две трети заполнить свежей крапивой. Дополнительно внести 10 кг куриного помета и 3 булки нарезанного хлеба. Закрыть бочку и дать составу настояться пару недель. Периодически его перемешивать.

Перед применением раствор надо процедить и потом развести с водой (1:10). Раствор используется после полива. Вносить его надо утром либо вечером.

Такая подкормка - гарантия здоровых плодов и обильного урожая.