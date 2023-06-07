Клерк из Японии женился на кукле

Японец Акихико Кондо заявил, со своей женой Мику Хацунэ живет душа в душу. То, что любимая существует лишь в виртуальном мире, где считается популярной певицей, его не волнует, сообщает Российская газета.

Он признался, что отношения с вымышленным героем помогли ему справиться с психологическими трудностями и спасли жизнь.

При этом далеко не все окружение 39-летнего японца спокойно восприняло этот нетрадиционный выбор. В частности, мать Кондо-сана отказалась присутствовать на этой свадьбе. Пожилая дама сочла, что сын окончательно спятил, поскольку завел отношения с голограммой.

Японец работает обычным клерком в школе. Чтобы материализовать жену, он заказал себе куклу в образе Мики Хацунэ с бирюзовыми волосами. Кондо признался СМИ, что счастлив ежедневно общаться с суженой. Он делает ей комплименты и отчитывается, куда уходит.

По словам Кондо-сана, впервые он почувствовал интерес к вымышленным героям еще школьником. Парень быть популярным и в среде обычных девчонок, но его попытки и несмелые признания не привели к взаимности. Только с Мики Хацунэ он познал счастье.

Тенденция строить свои отношения с виртуальными персонажами в Японии набирает популярность. Еще в 2017 году социологи установили, что 15% юношей и девушек хотят строить отношения с героями аниме и видеоигр.