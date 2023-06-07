Знающий огородник раскрыл секреты выращивания ровного ярко-зеленого газона

Как избежать подобных проблем, чтобы газон рос ровным и красивым, приятного свежего оттенка зелени, рассказал эксперт.

Принимаем меры сразу при посадке, возможно, вы допустили ошибки при посеве семян, поэтому газон растет некрасивым.

Перед посевом надо хорошо увлажнить землю, но не сверх меры, чтобы не образовывались лужи. Это приведет к гниению семян.

После этого семена смешиваем с песком и раскидываем равномерным слоем в том месте, где запланировали газон.

При беспорядочном разбрасывании семена прорастут неравномерно, образовывая пустоты. Тогда красивый газон ровной густоты у вас не получится.

После посева берем грабли и заглубляем ими семена в грунт. Когда процесс посадки завершен, участок с будущим газоном нужно хорошо утрамбовать.