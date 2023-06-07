Океаны пережили самый теплый май за всю историю наблюдений

«Температура поверхности океана уже находится на рекордно высоком уровне, и наши данные показывают, что средняя температура для всех свободных ото льда морей в мае 2023 года была выше, чем в любой другой год», — сообщила Саманта Берджесс, заместитель директора Европейской службы Copernicus по изменению климата (C3S).

Данные основаны на компьютерном анализе, полученном на основе миллиардов измерений со спутников, а также с кораблей, самолетов или метеостанций по всему миру.

Некоторые данные, используемые Коперником, относятся к 1950 году.

Для температур по всему миру май 2023 года стал вторым самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

«Май 2023 года был вторым самым теплым в мире, поскольку мы видим, что сигнал Эль-Ниньо продолжает появляться в экваториальной части Тихого океана», — добавила Саманта Берджесс.

Эль-Ниньо — это естественное погодное явление, обычно связанное с повышением температуры, усилением засухи в одних частях мира и проливными дождями в других.

В последний раз оно наблюдалось в 2018-2019 годах и сменилось особенно длительным почти трехлетним эпизодом Ла-Нинья, который вызывает противоположные эффекты и, в частности, падение температуры.

В начале мая Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подсчитала, что вероятность развития Эль-Ниньо к концу июля составляет 60%, а к концу сентября — 80%.