Бедные стареют быстрее

Бедность ускоряет ход биологических часов и ведет к раннему старению. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с исследователями Университета МакМастер из Канады, сообщает Вокруг Света.

Авторы проанализировали данные о состоянии здоровья, образе и условиях жизни полутора тысяч канадцев 45-85 лет за последние двадцать лет, рассчитав разницу между биологическим и хронологическим возрастом этих людей.

Как известно, среда, в которой мы живем, а также режим дня, питание, физические нагрузки и другие факторы окружающей среды отражаются на работе генов, их активности во время роста и деления клеток. И тем самым - определяют скорость старения организма на клеточном уровне, а также продолжительность жизни.

Такой феномен назвали эпигенетическими изменениями. Благодаря им, хронологический и биологический возраст могут различаться. Скажем, с точки зрения хронологии человеку может быть сорок лет, но на клеточном уровне — все пятьдесят.

Анализ собранной информации показал: те люди, что страдают от депрессии и живут в бедных, неблагополучных районах города, биологически стареют быстрее. Ход биологических часов при этом ускоряют и депрессия, и нехватка денег на необходимые нужды, плохие жилищные условия, скученность и другие подобные трудности.

По расчетам ученых, любой дополнительный балл в «шкале депрессии» на целый месяц ускоряет клеточное старение и, соответственно, приближает смерть. То есть, живущие в очень неблагоприятных условиях люди, с биологической точки зрения, на год старше своих ровесников, которым не на что жаловаться.

По мнению исследователей, хронический стресс вызывает нарушение регуляции работы физиологических систем и преждевременный износ организма.