Бывалый огородник объяснил, как правильно подвязывать томаты, чтобы кусты не ломались и росли ровно

Важным условием высокого урожая является правильное положение к побегов томата во время роста и плодоношения. Так что подвязывать помидоры нужно обязательно и по всем правилам.

Учитывайте при этом ряд факторов. Во-первых, томатному кусту требуется только одна опорная конструкция, множество колышков вокруг не нужны и будут только мешать.

В высоту такая опора делается до 25 см, можно чуть выше - до 35-40 см. Держась за колышек, растения начнут выравниваться и расти стройными и ровными.

Развитие будет правильным и полноценным, рост активным. Когда созреют и нальются плоды, ветки томатов не будут ломаться и искривляться под их тяжестью.

Когда фиксируем растения возле колышка, не пережимаем сильно стеблевую часть шпагатом, чтобы не повредить саженцы.

Передавленный участок превращается в гематому, а из нее потом в скором времени образуется гниль, которая постепенно распространится по всему растению.